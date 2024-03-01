Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Вчора 11:50 4843
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 143
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 258
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 481 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 603
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 54454 7
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 3955
Павелка випустили на свободу
Вчора 16:40 7331 4
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Вчора 15:12 799 1
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Вчора 13:24 1582
Прямі трансляції

Полісся прийме ЛНЗ Черкаси: розклад матчів УПЛ

Розклад матчів 19 туру Української Прем'єр-ліги на 1 березня
Сьогодні 07:50 148 0
Полісся прийме ЛНЗ Черкаси: розклад матчів УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, відбудеться один матч у межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Полісся прийматиме в Житомирі ЛНЗ Черкаси.

Розклад матчів 19 туру УПЛ на 1 березня:

  • 18:00 Полісся - ЛНЗ Черкаси

Нагадаємо, що в попередньому турі Полісся зіграло внічию з Рухом, ЛНЗ поступився Кривбасу. Також Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв унічию з Минаєм.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7331 4
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 54454 7
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8425
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 63126
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4843
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 3955
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69069
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34214
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35529
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5413 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15899 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95562