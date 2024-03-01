Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 березня, відбудеться один матч у межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.
Зокрема, Полісся прийматиме в Житомирі ЛНЗ Черкаси.
Розклад матчів 19 туру УПЛ на 1 березня:
- 18:00 Полісся - ЛНЗ Черкаси
Нагадаємо, що в попередньому турі Полісся зіграло внічию з Рухом, ЛНЗ поступився Кривбасу. Також Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв унічию з Минаєм.
Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.
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