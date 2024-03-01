Розклад матчів 19 туру Української Прем'єр-ліги на 1 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, відбудеться один матч у межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Полісся прийматиме в Житомирі ЛНЗ Черкаси.

Розклад матчів 19 туру УПЛ на 1 березня:

18:00 Полісся - ЛНЗ Черкаси

Нагадаємо, що в попередньому турі Полісся зіграло внічию з Рухом, ЛНЗ поступився Кривбасу. Також Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв унічию з Минаєм.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

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