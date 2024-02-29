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﻿Челсі - Лідс 3:2: огляд матчу

Челсі вийшов у чвертьфінал турніру
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﻿Челсі - Лідс 3:2: огляд матчу
#Лідс, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі обіграв Лідс у межах 1/8 фіналу Кубку Англії.

Кубок Англії
1/8 фіналу, 28 лютого

Челсі - Лідс 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Джозеф, 1:1 - 15 Джексон, 2:1 - 37 Мудрик, 2:2 - 59 Джозеф, 3:2 - 90+1 Галлагер

Один із голів Челсі забив Михайло Мудрик, цей м'яч став для українця першим у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.

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