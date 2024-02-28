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Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії

Результати матчів 1/8 фіналу Кубку Англії на 28 лютого
Вчора 23:51 325 0
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Вулвергемптон, #Кубок Англії, #Ліверпуль, #Лідс, #Манчестер Юнайтед, #Саутгемптон, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У межах 1/8 фіналу Кубку Англії відбулося три матчі.

Челсі здобув мінімальну перемогу над Лідсом. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і відзначився забитим голом. Мудрик пішов з поля лише на 90+4 хвилині гри.

Кубок Англії
1/8 фіналу, 28 лютого

Челсі - Лідс 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Джозеф, 1:1 - 15 Джексон, 2:1 - 37 Мудрик, 2:2 - 59 Джозеф, 3:2 - 90+1 Галлагер

Вулвергемптон - Брайтон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 2 Леміна

Ноттінгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Каземіро

Ліверпуль - Саутгемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Кумас, 2:0 - 73 Деннс, 3:0 - 88 Деннс

Напередодні Манчестер Сіті розгромив Лутон та вийшов до чвертьфіналу Кубку Англії.

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