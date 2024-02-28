Джерело - Чемпіон.
У межах 1/8 фіналу Кубку Англії відбулося три матчі.
Челсі здобув мінімальну перемогу над Лідсом. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і відзначився забитим голом. Мудрик пішов з поля лише на 90+4 хвилині гри.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 28 лютого
Челсі - Лідс 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 8 Джозеф, 1:1 - 15 Джексон, 2:1 - 37 Мудрик, 2:2 - 59 Джозеф, 3:2 - 90+1 Галлагер
Вулвергемптон - Брайтон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 2 Леміна
Ноттінгем - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Каземіро
Ліверпуль - Саутгемптон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Кумас, 2:0 - 73 Деннс, 3:0 - 88 Деннс
Напередодні Манчестер Сіті розгромив Лутон та вийшов до чвертьфіналу Кубку Англії.
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