Інтер - Аталанта 4:0: огляд матчу

Інтер забив чотири голи Аталанті

Джерело - Чемпіон.

Інтер вдома обіграв Аталанту в перенесеному матчі 21 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

21 тур, 28 лютого

Інтер - Аталанта 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Дармін, 2:0 - 45+1 Мартінес, 3:0 - 54 Дімарко, 4:0 - 72 Фраттезі

Інтер завдяки своїй перемозі відірвався від другого Ювентуса на 12 очок, в той час, як Аталанта залишилась у двох очках від зони Ліги чемпіонів.

Напередодні хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, а Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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