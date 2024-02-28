Анчелотті та Перес визначили майбутнє Луніна в Реалі

Джерело - defensacentral.com.
Іспанський футбольний клуб Реал хоче зберегти голкіпера збірної України Андрія Луніна.
Про це повідомляє Defensa Central.
На думку президента мадридського клубу Флорентіно Переса та головного тренера Карло Анчелотті - "Лунін зараз є найкращим воротарем Ла Ліги". Тому, він повинний залишитися.
"Вершкові" вже працюють над новою угодою для українця.
Нагадаємо, вдала гра Луніна допомогла Реалу здобути перемогу над Севільєю у Ла Лізі, феноменальний сейв голкіпера врятував мадридців від пропущеного голу. Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру українця.
У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.
Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.