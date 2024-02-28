Анчелотті та Перес визначили майбутнє Луніна в Реалі

Гра українця вразила президента та тренера Реала

Іспанський футбольний клуб Реал хоче зберегти голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

На думку президента мадридського клубу Флорентіно Переса та головного тренера Карло Анчелотті - "Лунін зараз є найкращим воротарем Ла Ліги". Тому, він повинний залишитися.

"Вершкові" вже працюють над новою угодою для українця.

Нагадаємо, вдала гра Луніна допомогла Реалу здобути перемогу над Севільєю у Ла Лізі, феноменальний сейв голкіпера врятував мадридців від пропущеного голу. Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру українця.

У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.