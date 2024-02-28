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Анчелотті та Перес визначили майбутнє Луніна в Реалі

Гра українця вразила президента та тренера Реала
Сьогодні 14:29 344 0
Анчелотті та Перес визначили майбутнє Луніна в Реалі
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес, #Карло Анчелотті

Джерело - defensacentral.com.

Іспанський футбольний клуб Реал хоче зберегти голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє  Defensa Central.

На думку президента мадридського клубу Флорентіно Переса та головного тренера Карло Анчелотті - "Лунін зараз є найкращим воротарем Ла Ліги". Тому, він повинний залишитися.

"Вершкові" вже працюють над новою угодою для українця.

Нагадаємо, вдала гра Луніна допомогла Реалу здобути перемогу над Севільєю у Ла Лізі, феноменальний сейв голкіпера врятував мадридців від пропущеного голу. Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру українця.

 У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.

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