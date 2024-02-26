Судаков та Егіналду - в старті Шахтаря на матч проти Олександрії

Матч розпочнеться о 13:00.

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийме Шахтар у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

"Гірники" наразі відстають від лідера УПЛ на 6 очок, маючи три гри в запасі. Олександрія з 16 очками займає 11 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.

Стартові склади команд:

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко.

Запасні: Довгий, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де, Єрмаков.

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочолеішвілі, Сікан, Азаров, Цуканов, Міроші, Назарина, Невертон, Ракицький.

Матч розпочнеться о 13:00.

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ., також Рух розписав мирову з Поліссям.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!