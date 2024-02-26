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Олександрія прийме Шахтар: розклад матчів УПЛ

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 26 лютого
Сьогодні 08:56 125 0
Олександрія прийме Шахтар: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, відбудеться три матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема Шахтар зустрінеться з Олександрією, а Зоря прийме Ворсклу.

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 26 лютого:

  • 13:00 Зоря - Ворскла
  • 13:00 Олександрія - Шахтар 
  • 15:30 Оболонь - Чорноморець

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ., також  Рух розписав мирову з Поліссям.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

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