Олександрія прийме Шахтар: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 лютого, відбудеться три матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Зокрема Шахтар зустрінеться з Олександрією, а Зоря прийме Ворсклу.
Розклад матчів 18 туру УПЛ на 26 лютого:
- 13:00 Зоря - Ворскла
- 13:00 Олександрія - Шахтар
- 15:30 Оболонь - Чорноморець
Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ., також Рух розписав мирову з Поліссям.
Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.
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