Олександрія прийме Шахтар: розклад матчів УПЛ

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 26 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, відбудеться три матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема Шахтар зустрінеться з Олександрією, а Зоря прийме Ворсклу.

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 26 лютого:

13:00 Зоря - Ворскла

13:00 Олександрія - Шахтар

15:30 Оболонь - Чорноморець

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ., також Рух розписав мирову з Поліссям.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!