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Порту - Арсенал 1:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться 12 березня.
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Порту - Арсенал 1:0: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Порту

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу португальський Порту вдома обіграв лондонський Арсенал.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
21 лютого

Порту - Арсенал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 90+4 Галену

Порту: Кошта, Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл (Еуштакіу, 90),  Варела, Гонсалес (Хайме, 80),  Консейсан (Боржеш, 85), Пепе Акіно, Галену, Еванілсон (Мартінес, 85).

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор, Едегор, Райс, Гаверц, Сака, Троссар (Жоржиньйо, 73), Мартінеллі.

Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.

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