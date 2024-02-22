Матч-відповідь відбудеться 12 березня.

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу португальський Порту вдома обіграв лондонський Арсенал.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

21 лютого

Порту - Арсенал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 90+4 Галену

Порту: Кошта, Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл (Еуштакіу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсан (Боржеш, 85), Пепе Акіно, Галену, Еванілсон (Мартінес, 85).

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор, Едегор, Райс, Гаверц, Сака, Троссар (Жоржиньйо, 73), Мартінеллі.

Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.