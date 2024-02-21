Порту дотиснув Арсенал Зінченка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу португальський Порту вдома обіграв лондонський Арсенал.
Гра завершилась з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 12 березня.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру.
Порту - Арсенал 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 90+4 Галену
Порту: Кошта, Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл (Еуштакіу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсан (Боржеш, 85), Пепе Акіно, Галену, Еванілсон (Мартінес, 85).
Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор, Едегор, Райс, Гаверц, Сака, Троссар (Жоржиньйо, 73), Мартінеллі.
Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.