Баварія зацікавлена в запрошенні Алонсо на заміну Тухелю

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію влітку.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.
Наставник "фармацевтів" - головний кандидат на заміну Томасу Тухелю, який покине мюнхенців у кінці сезону.
🚨🔴🚨X News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024
As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/IASwyceR9x
Нагадаємо, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо лідирує в чемпіонаті Німеччини з відривом у 8 очок до Баварії, що знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці.
У 22 турі Бундесліги мюнхенці сенсаційно програли Бохуму (3:2), а підопічні Алонсо мінімально обіграли Гайденгайм.
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