Баварія зацікавлена в запрошенні Алонсо на заміну Тухелю

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію влітку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Наставник "фармацевтів" - головний кандидат на заміну Томасу Тухелю, який покине мюнхенців у кінці сезону.

🚨🔴🚨X News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season ✔️



As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/IASwyceR9x