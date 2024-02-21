Баварія зацікавлена в запрошенні Алонсо на заміну Тухелю

Мюнхенці шукають нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію влітку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Наставник "фармацевтів" - головний кандидат на заміну Томасу Тухелю, який покине мюнхенців у кінці сезону.

🚨🔴🚨X News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season ✔️



As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/IASwyceR9x — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024

Нагадаємо, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо лідирує в чемпіонаті Німеччини з відривом у 8 очок до Баварії, що знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці.

У 22 турі Бундесліги мюнхенці сенсаційно програли Бохуму (3:2), а підопічні Алонсо мінімально обіграли Гайденгайм.

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