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Баварія зацікавлена в запрошенні Алонсо на заміну Тухелю

Мюнхенці шукають нового головного тренера
Сьогодні 13:06 172 0
Баварія зацікавлена в запрошенні Алонсо на заміну Тухелю
Фото: Getty Images
#Баварія, #Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Тухель, #Хабі Алонсо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може очолити Баварію влітку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платенбург.

Наставник "фармацевтів" - головний кандидат на заміну Томасу Тухелю, який покине мюнхенців у кінці сезону.

Нагадаємо, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо лідирує в чемпіонаті Німеччини з відривом у 8 очок до Баварії, що знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці.

У 22 турі Бундесліги мюнхенці сенсаційно програли Бохуму (3:2), а підопічні Алонсо мінімально обіграли Гайденгайм.

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