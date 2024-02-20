Марсель призначив нового головного тренера

Марсель знайшов заміну Гаттузо

Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару Жан-Луї Гассе очолив Марсель.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Однак за інформацією ЗМІ, контракт фахівця розрахований до кінця сезону.

Раніше Марсель покинув Дженнаро Гаттузо.

Відзначимо, що Жан-Луї Гассе був звільнений із посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару під час Кубка Африки.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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