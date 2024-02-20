Марсель звільнив Гаттузо

Марсель перед матчем із Шахтарем залишився без головного тренера

Марсель оголосив про звільнення головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це вже друга тренерська відставка у Марселі за цей сезон. Гаттузо очолив клуб у вересні 2023 року, коли замінив Марселіно. Команда набрала 30 очок у 22 матчах під керівництвом Ріно.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Очікується, що команду очолить Жан-Луї Гассе, його контракт буде діяти до кінця сезону.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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