Пауло Фонсека може змінити клуб

Головний тренер Лілля Пауло Фонсека влітку може очолити Марсель.

Про це повідомляє sport.ua з посиланням на allfootball.

Після звільнення Гаттузо французький клуб очолив французький спеціаліст Жана-Луї Гассет, контракт якого розраховний до кінця сезону.

Водночас вже влітку керівництво Марселя готове запросити в команду екстренера Шахтаря Паулу Фонсеку, у якого чинний контракт з Ліллем до 30 червня 2024 року.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

Зазначимо, що Фонсека очолював донецький Шахтар із 2016 по 2019 рік, звідки перейшов у Рому.