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Керівництво Марселя може звільнити Гаттузо

Французький клуб набрав лише 30 очок у 22 іграх цього сезону Ліги 1
Сьогодні 09:55 182 0
Керівництво Марселя може звільнити Гаттузо
#Марсель, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Марселя стурбоване останнім результатами команди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У клубі розмірковують про майбутнє головного тренера Дженнаро Гаттузо. Під керівництвом італійського наставника Марсель набрав лише 30 очок у 22 іграх.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в матчі раунду плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого, у Франції.

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