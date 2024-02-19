Керівництво Марселя може звільнити Гаттузо

Французький клуб набрав лише 30 очок у 22 іграх цього сезону Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Марселя стурбоване останнім результатами команди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У клубі розмірковують про майбутнє головного тренера Дженнаро Гаттузо. Під керівництвом італійського наставника Марсель набрав лише 30 очок у 22 іграх.

#OlympiqueMarseille’s Board are worried about the last disappointing performances. #OM’s reflecting on coach Rino #Gattuso, who has only 30 points in 22 games. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2024

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в матчі раунду плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого, у Франції.

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