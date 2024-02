Керівництво Марселя може звільнити Гаттузо

Керівництво Марселя стурбоване останнім результатами команди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У клубі розмірковують про майбутнє головного тренера Дженнаро Гаттузо. Під керівництвом італійського наставника Марсель набрав лише 30 очок у 22 іграх.

