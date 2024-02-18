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Власники Манчестер Сіті підписали партнерство з клубом із Туреччини

Башакшехір увійшов до City Football Group
Сьогодні 14:21 152 0
Власники Манчестер Сіті підписали партнерство з клубом із Туреччини
#Башакшехір

Джерело - Чемпіон.

City Football Group підписали партнерство з Істанбулом Башакшехіром.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

CFG надаватиме консультації, у тому числі щодо "стратегії, відбору гравців, трансферів та тренувального процесу". 

Нагадаємо, що City Football Group має частку в 12 клубах по всьому світу і Башекшехір став уже 13-м.

Холдинг володіє англійським Манчестер Сіті, іспанською Жироною, італійським Палермо, французьким Труа, бельгійським Ломмелем, американським Нью-Йорк Сіті, китайським Сичуань Цзюню, австралійським Мельбурн Сіті, уругвайським Монтевідео Сіті, японським Йокогамою Ф. Марінос, індійським Мумбаї Сіті та бразильською Баєю.

Варто зазначити, що Башакшехір займає дев'яту сходинку в чемпіонаті Туреччини після 25 турів.

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