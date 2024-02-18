Власники Манчестер Сіті підписали партнерство з клубом із Туреччини

Джерело - Чемпіон.
City Football Group підписали партнерство з Істанбулом Башакшехіром.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
CFG надаватиме консультації, у тому числі щодо "стратегії, відбору гравців, трансферів та тренувального процесу".
Нагадаємо, що City Football Group має частку в 12 клубах по всьому світу і Башекшехір став уже 13-м.
🫱🏻🫲🏼 İstanbul Başakşehir, City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladı.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 18, 2024
➡️ https://t.co/OSAzCTikdt pic.twitter.com/RvKhV4p7bR
Холдинг володіє англійським Манчестер Сіті, іспанською Жироною, італійським Палермо, французьким Труа, бельгійським Ломмелем, американським Нью-Йорк Сіті, китайським Сичуань Цзюню, австралійським Мельбурн Сіті, уругвайським Монтевідео Сіті, японським Йокогамою Ф. Марінос, індійським Мумбаї Сіті та бразильською Баєю.
Варто зазначити, що Башакшехір займає дев'яту сходинку в чемпіонаті Туреччини після 25 турів.
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