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Власники Манчестер Сіті купили ще один футбольний клуб

Власники Манчестер Сіті купили черговий клуб
Вчора 23:44 359 0
Власники Манчестер Сіті купили ще один футбольний клуб

Джерело - esporteclubebahia.com.

Еміратський спортивний холдинг City Football Group став мажоритарним акціонером бразильського футбольного клубу Бая.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

City Football Group придбав 90% акцій ФК Бая. 10% збереглися за минулими власниками клубу, який минулого року вийшов у елітний дивізіон Бразилії.

Процес купівлі клубу тривав понад рік. Бая стала 12-м клубом у системі City Football Group. Холдинг також володіє англійським Манчестер Сіті, іспанською Жироною, італійським Палермо, французьким Труа, бельгійським Ломмелем, американським Нью-Йорк Сіті, китайським Сичуань Цзюню, австралійським Мельбурн Сіті, уругвайським Монтевідео Сіті, японським Йокогамою Ф. Марінос та індійським Мумбаї Сіті. 

У стартових трьох турах після повернення в Серію А Баяздобула 1 перемогу та двічі програла. Зараз команда займає 15 місце в турнірній таблиці. 

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