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Судаков зацікавив Бенфіку та Спортинг

Георгій Судаков влітку може змінити клуб
Сьогодні 11:13 105 0
Судаков зацікавив Бенфіку та Спортинг
#Бенфіка, #Спортінг, #Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Португальські футбольні клуби Спортинг і Бенфіка стежать за лідером Шахтаря Георгієм Судаковим.

Про це повідомив інсайдер Екрем Конур у Twitter.

Деталей щодо можливого переходу українця немає.

Відзначимо, що Спортинг та Бенфіка очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії із 52 очками в активі. Також команди вдало стартували у раунді плей-оф Ліги Європи – Спортинг здолав Янг Бойз, а Бенфіка обіграла Тулузу.

Раніше Ювентус та Наполі відмовились від трансферу Судакова. Гравець став недоступний для італійських клубів через трансферну вартість.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін минулого місяця заявляв, що клуб відмовився подавати 21-річного таланта за 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку лютого Судаков підписав новий контракт з "гірниками",  який розрахований до 31 грудня 2028 року. При цьому сума відступних за гравця склала 150 млн євро.

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