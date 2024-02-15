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Ювентус та Наполі відмовились від трансферу Судакова

Клуби Серії А не зможуть підписати Георгія Судакова
Сьогодні 10:31 92 0
Ювентус та Наполі відмовились від трансферу Судакова
#Наполі, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Ювентус та Наполі більше не зацікавлені у підписанні півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Football Italia.

Шахтар хоче отримати за продаж українця щонайменше 50 млн євро. У зв'язку із цим хавбек став недоступним італійським клубам.

Наразі найбільш реальними претендентами на Судакова називаються клуби англійської Прем'єр-ліги.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін минулого місяця заявляв, що клуб відмовився подавати 21-річного таланта за 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку лютого Судаков підписав новий контракт з "гірниками",  який розрахований до 31 грудня 2028 року. При цьому сума відступних за гравця склала 150 млн євро.

Відзначимо, що сьогодні, 15 лютого, Шахтар зіграє перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти французького Марселя.

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