Ювентус та Наполі відмовились від трансферу Судакова

Клуби Серії А не зможуть підписати Георгія Судакова

Ювентус та Наполі більше не зацікавлені у підписанні півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Football Italia.

Шахтар хоче отримати за продаж українця щонайменше 50 млн євро. У зв'язку із цим хавбек став недоступним італійським клубам.

Наразі найбільш реальними претендентами на Судакова називаються клуби англійської Прем'єр-ліги.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін минулого місяця заявляв, що клуб відмовився подавати 21-річного таланта за 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку лютого Судаков підписав новий контракт з "гірниками", який розрахований до 31 грудня 2028 року. При цьому сума відступних за гравця склала 150 млн євро.

Відзначимо, що сьогодні, 15 лютого, Шахтар зіграє перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти французького Марселя.