Куртуа високо оцінив гру Луніна в матчі з Лейпцигом

Тібо Куртуа прокоментував гру Андрія Луніна

Бельгійський воротар Реала Тібо Куртуа задоволений грою українського голкіпера мадридців Андрія Луніна у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0).

Про це повідомляє DefensaCentral з посиланням на слова бельгійця партнерам по команді.

"Це дало мені неймовірне відчуття безпеки, це була чудова гра", - відзначив Куртуа.

Була інформація, що "Реал" бачить Луніна дублером Куртуа і, за необхідності, готовий запропонувати новий контракт, щоб втримати українця. Бельгійський воротар продовжує проходити процес відновлення після травми хрестоподібних зв’язок.

Нагадаємо, що Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець став найкращим гравцем матчу, а також повторив рекорд Куртуа в ЛЧ.

Чинний контракт Андрія Луніна з Реалом сплине влітку 2025 року. Раніше повідомлялося, що українець може отримати нову угоду.