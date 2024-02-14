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Лунін став найкращим гравцем матчу Лейпциг - Реал

Лунін матчі з Лейпцигом здійснив 9 сейвів.
Сьогодні 08:12 396 0
Лунін став найкращим гравцем матчу Лейпциг - Реал
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу РБ Лейпциг - Реал. (0:1).

Статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку 9,8 балів.

Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19. Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м’яч, 3 перехоплення навіси, 49 дотиків до м’яча, 21 точна передача з 25 (84%) та 3 винесення м’яча.

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

"Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

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