Лунін став найкращим гравцем матчу Лейпциг - Реал

Лунін матчі з Лейпцигом здійснив 9 сейвів.

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу РБ Лейпциг - Реал. (0:1).

Статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку 9,8 балів.

Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19. Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м’яч, 3 перехоплення навіси, 49 дотиків до м’яча, 21 точна передача з 25 (84%) та 3 винесення м’яча.

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

"Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.