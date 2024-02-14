Головне
Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу
Вчора 19:40 858
Лівач здолала білоруску Чирик та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 13:37 122
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 12:38 1036
Дмитренко - після найвищого результату в кар'єрі: "Я налаштовувалася, як на тренування"
Сьогодні 12:16 235
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 10:30 92027
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:58 1279
Баварія зіграє з Лаціо, ПСЖ - із Реалом Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 03:27 355
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:23 16948
Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 796
Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі
Вчора 19:54 1324 1
Прямі трансляції

Реал готовий запропонувати Луніну новий контракт

Український воротар може продовжити кар'єру в Реалі
Сьогодні 13:16 235 0
Реал готовий запропонувати Луніну новий контракт
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Relevo.

Мадридський Реал може продовжити контракт з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Relevo.

Лунін був готовий змінити клуб, але після того, як став основним у складі "вершкових" змінив свою думку.

  Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів

Реал хоче зберегти українця у ролі дублера Тібо Куртуа та готовий підписати з ним нову угоду.

Чинний контракт Андрія Луніна з Реалом сплине влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець став найкращим гравцем матчу, а також повторив рекорд Куртуа в ЛЧ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 11193 2
Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи 5855 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 92027
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 16948
Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи 4215 3
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 45032
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94826
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46291 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14509
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79568
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10430 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44167