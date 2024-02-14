Реал готовий запропонувати Луніну новий контракт

Джерело - Relevo.
Мадридський Реал може продовжити контракт з українським воротарем Андрієм Луніним.
Про це повідомляє Relevo.
Лунін був готовий змінити клуб, але після того, як став основним у складі "вершкових" змінив свою думку.
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Реал хоче зберегти українця у ролі дублера Тібо Куртуа та готовий підписати з ним нову угоду.
Чинний контракт Андрія Луніна з Реалом сплине влітку 2025 року.
Нагадаємо, що Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець став найкращим гравцем матчу, а також повторив рекорд Куртуа в ЛЧ.
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