Реал готовий запропонувати Луніну новий контракт

Український воротар може продовжити кар'єру в Реалі

Джерело - Relevo.

Мадридський Реал може продовжити контракт з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Relevo.

Лунін був готовий змінити клуб, але після того, як став основним у складі "вершкових" змінив свою думку.

Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів

Реал хоче зберегти українця у ролі дублера Тібо Куртуа та готовий підписати з ним нову угоду.

Чинний контракт Андрія Луніна з Реалом сплине влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець став найкращим гравцем матчу, а також повторив рекорд Куртуа в ЛЧ.

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