Дніпро-1 близький до оренди півзахисника Шахтаря

Дніпро-1 готує підсилення перед стартом другої частини сезону

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 та Шахтар перебувають на фінальній стадії переговорів щодо оренди півзахисника Олега Очеретька.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

При цьому, згідно з рішенням тренера Юрія Максимова, до дніпрян (як мінімум найближчим часом) не приєднається досвідчений нападник Владислав Кулач.

Очеретьку 20 років. Він уродженець Макіївки та вихованець структури Шахтаря. З вересня 2020 року по червень 2022 року виступав в оренді за Маріуполь. Цього сезону чотири рази вийшов на поле, забив один гол (у Кубку Вересу).

Раніше Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком.