Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком

Джерело - Чемпіон.
Шахтар продовжив контракт з півзахисником команди Олегом Очеретьком.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року.
🧡 "Шахтар" та Олег Очеретько підписали новий контракт 🤝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 2, 2024
✍️ Угоду розраховано до 31 грудня 2027 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/j3eFjjNKXA.#Shakhtar pic.twitter.com/Cd91LNA7bE
Нагадаємо, Карпати орендували захисника Шахтаря.
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