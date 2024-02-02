Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком

Нова угода розрахована до 31 грудня 2027 року

Джерело - Чемпіон.

Шахтар продовжив контракт з півзахисником команди Олегом Очеретьком.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року.

🧡 "Шахтар" та Олег Очеретько підписали новий контракт 🤝



✍️ Угоду розраховано до 31 грудня 2027 року.



Дізнайтеся більше: https://t.co/j3eFjjNKXA.#Shakhtar pic.twitter.com/Cd91LNA7bE — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 2, 2024

Нагадаємо, Карпати орендували захисника Шахтаря.

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