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Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком

Нова угода розрахована до 31 грудня 2027 року
Сьогодні 17:22 190 0
Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар продовжив контракт з півзахисником команди Олегом Очеретьком.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, Карпати орендували захисника Шахтаря.

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