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Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи

Сьогодні 09:54 706 0
Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи
#Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал визначився з майбутнім іспанського воротаря Кепи Аррісабалаги, який орендований в лондонського Челсі.

Про це повідомляє Relevo.

Кепа не переконав тренерський штаб галактікос у своїй надійності, баск багато помиляється в останніх матчах та програв боротьбу за місце першого номера. Конкурент Кепи за місце у старті Андрій Лунін навпаки приємно здивував тренерів та керівництво Реала. Таким чином, королівський клуб прийняв рішення зробити ставку на Луніна та Тібо Куртуа у наступному сезоні й розпрощатися з Аррісабалагою.

Італійський наставник Карло Анчелотті зібрав всю команду на тренувальній базі та оголосив, що Лунін тепер буде основним воротарем.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення перейти у Реал.

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