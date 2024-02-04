Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи

Мадридський Реал визначився з майбутнім іспанського воротаря Кепи Аррісабалаги, який орендований в лондонського Челсі.

Про це повідомляє Relevo.

Кепа не переконав тренерський штаб галактікос у своїй надійності, баск багато помиляється в останніх матчах та програв боротьбу за місце першого номера. Конкурент Кепи за місце у старті Андрій Лунін навпаки приємно здивував тренерів та керівництво Реала. Таким чином, королівський клуб прийняв рішення зробити ставку на Луніна та Тібо Куртуа у наступному сезоні й розпрощатися з Аррісабалагою.

Італійський наставник Карло Анчелотті зібрав всю команду на тренувальній базі та оголосив, що Лунін тепер буде основним воротарем.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення перейти у Реал.