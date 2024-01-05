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Собослаї пропустить матчі з Арсеналом та Фулгемом через травму

Хавбек Ліверпуля зазнав пошкодження
Сьогодні 22:20 173 0
Собослаї пропустить матчі з Арсеналом та Фулгемом через травму
#Ліверпуль, #Собослаї

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї пропустить матч 3-го раунду Кубка Англії проти Арсенала та перший півфінал Кубка ліги з Фулгемом через травму.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Я можу підтвердити, що це не потенційна травма – це травма. М'яз, підколінне сухожилля. Тепер нам треба чекати. Домінік дуже позитивний, йому не дуже боляче, але нам треба трохи почекати.

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Очевидно, що в неділю у нього немає шансів зіграти, як і в середу. А далі подивимось. Сподіваємось, що він зможе повернутись після цього, але ми не знаємо", – сказав Клопп.

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