Камавінга повністю відновиться до наступного матчу Ла-Ліги

Француз вже проводить тренування на полі

Джерело - Marca.

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга найближчим часом повернеться до складу мадридського клубу.

Про це повідомляє Marca.

Француз вже проводить тренування на полі та буде готовим до матчу Ла-Ліги проти Мальорки 3 січня.

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Вінгер Вінісіус Жуніор також наблизився до повернення, термін якого скоротився завдяки виконаній ним роботі.

Бразилець може допомогти Реалу у матчі Суперкубка Іспанії з Атлетико 10 січня.

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