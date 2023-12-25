Камавінга повністю відновиться до наступного матчу Ла-Ліги

Джерело - Marca.
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга найближчим часом повернеться до складу мадридського клубу.
Про це повідомляє Marca.
Француз вже проводить тренування на полі та буде готовим до матчу Ла-Ліги проти Мальорки 3 січня.
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Вінгер Вінісіус Жуніор також наблизився до повернення, термін якого скоротився завдяки виконаній ним роботі.
Бразилець може допомогти Реалу у матчі Суперкубка Іспанії з Атлетико 10 січня.
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