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Анчелотті: Вінісіус, Камавінга та Гюлер повернуться після Різдва

Анчелотті розповів про кадрову ситуацію в команді
Сьогодні 11:38 180 0
Анчелотті: Вінісіус, Камавінга та Гюлер повернуться після Різдва
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Marca.

Кілька лідерів Реала повернуться на поле після Різдва.

Про це повідомив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"На цю мить Жирона - наш головний суперник, але Ла-Ліга дуже довга, до кінця в ній боротимуться Атлетіко та Барселона. Карвахаль тренуватиметься з командою 19 грудня. Менді попросив заміну, бо відчув тяжкість у стегні. Чуамені - перша опція, хто зможе зіграти центрбека. Ми поки про це не думаємо, але в критичний момент він може вийти на цій позиції.

  Анчелотті: Лунін чи Кепа? Вони обидва є першим вибором

Центрбек з Кастільї Марвель багато разів тренувався з першою командою, але він травмований. Після Різдва побачимо, що можемо зробити. Відновлення Мілітао, як і Куртуа, проходить дуже добре, воно може відбутися до кінця сезону. Вінісіус, Камавінга та Гюлер будуть доступними після Різдва", - сказав Анчелотті.

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