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Мхітарян підпише новий контракт з Інтером

Тиждень тому сторони досягли усної домовленості
Сьогодні 16:59 193 0
Мхітарян підпише новий контракт з Інтером
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян підпише з міланським клубом новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Тиждень тому сторони досягли усної домовленості. А тепер все готово для підписання договору.

Новий контракт буде розрахований до літа 2025 року. Це рішення є безсумнівним як для гравця, так і для клубу.

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