Мхітарян підпише новий контракт з Інтером

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян підпише з міланським клубом новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Тиждень тому сторони досягли усної домовленості. А тепер все готово для підписання договору.

Новий контракт буде розрахований до літа 2025 року. Це рішення є безсумнівним як для гравця, так і для клубу.

⚫️🔵🇦🇲 Henrikh Mkhitaryan will sign new deal at Inter very soon. Verbal agreement reached weeks ago — now all set to be sealed.



Mihitaryan will sign until June 2025. No doubts on both player and club side. pic.twitter.com/f0sw4AHPOd