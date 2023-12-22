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Капітан Челсі пропустить кілька місяців після операції

Футболіст зазнав травми підколінного сухожилля
Сьогодні 12:19 230 0
Капітан Челсі пропустить кілька місяців після операції
Фото: Getty Images
#Челсі, #Ріс Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі переніс операцію через травму підколінного сухожилля.

Про це він написав у інстаграмі.

"Футбольний світ знав, що я отримав травму, але процедура, на яку я пішов цього разу, зайняла трохи більше часу, щоб знайти найкраще рішення. Мені зробили операцію, щоб спробувати вирішити мою повторювану проблему з підколінним сухожиллям. 

  Мудрик: На мій погляд, Челсі рухається в правильному напрямку

Почалося відновлення як фізичне, так і психологічне. Після цієї травми я отримав хорошу підтримку, але значно більше ненависті та негативу. Повірте, я не хочу отримувати травми, я найщасливіший, коли граю у футбол", - написав Джеймс

Операцію 24-річному англійцю зробили у Фінляндії, він пропустить 3-4 місяці.

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Допис, поширений Reece James (@reece)

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