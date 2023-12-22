Капітан Челсі пропустить кілька місяців після операції

Футболіст зазнав травми підколінного сухожилля

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі переніс операцію через травму підколінного сухожилля.

Про це він написав у інстаграмі.

"Футбольний світ знав, що я отримав травму, але процедура, на яку я пішов цього разу, зайняла трохи більше часу, щоб знайти найкраще рішення. Мені зробили операцію, щоб спробувати вирішити мою повторювану проблему з підколінним сухожиллям.

Мудрик: На мій погляд, Челсі рухається в правильному напрямку

Почалося відновлення як фізичне, так і психологічне. Після цієї травми я отримав хорошу підтримку, але значно більше ненависті та негативу. Повірте, я не хочу отримувати травми, я найщасливіший, коли граю у футбол", - написав Джеймс

Операцію 24-річному англійцю зробили у Фінляндії, він пропустить 3-4 місяці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Reece James (@reece)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!