Капітан Челсі пропустить кілька місяців після операції

Джерело - Чемпіон.
Захисник Челсі переніс операцію через травму підколінного сухожилля.
Про це він написав у інстаграмі.
"Футбольний світ знав, що я отримав травму, але процедура, на яку я пішов цього разу, зайняла трохи більше часу, щоб знайти найкраще рішення. Мені зробили операцію, щоб спробувати вирішити мою повторювану проблему з підколінним сухожиллям.
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Почалося відновлення як фізичне, так і психологічне. Після цієї травми я отримав хорошу підтримку, але значно більше ненависті та негативу. Повірте, я не хочу отримувати травми, я найщасливіший, коли граю у футбол", - написав Джеймс
Операцію 24-річному англійцю зробили у Фінляндії, він пропустить 3-4 місяці.
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