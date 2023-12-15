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Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24

"Гірники" розташувались у самій середині рейтингу фінансово найуспішніших клубів за підсумками групового раунду ЛЧ
Сьогодні 15:22 293 0
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
#Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Fotcalc.

Донецький Шахтар після поразки від португальського Порту в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів припинив свою участь у найпрестижнішому єврокубку, проте казна чемпіонів України встигла поповнитися кругленькою сумою.

Шахтар заробив 46 мільйонів 377 тисяч євро. З них 15,64 млн — за вихід у груповий етап, 8,4 млн — за перемоги над Антверпеном і Барселоною, 21,6 млн — за клубний коефіцієнт і ще 734 тисячі нерозподіленого прибутку.

Єдиному представникові України в ЛЧ вдалося заробити більше, ніж таким клубам, як Мілан і Бенфіка та навіть Копенгаген із Реалом Сосьєдад, які вийшли у плей-оф турніру. Найбільше наразі заробив Реал Мадрид — майже 80 млн. 

Нагадаємо, Шахтар продовжить свій єврокубковий шлях поточного сезону в 1/16 фіналу Ліги Європи. Напередодні стали відомі потенційні суперники підопічних Маріно Пушича.

Шахтар вилетів до Японії на благодійний матч з Авіспа Фукуокою

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