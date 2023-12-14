Шахтар вилетів до Японії на благодійний матч з Авіспа Фукуокою

Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар вирушив до Японії, де 18 грудня зіграє благодійний матч з Авіспа Фукуокою.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Делегація донецького клубу вилетіла до Токіо з Порту.

Головний тренер команди Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів.

Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський

Захисники: Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педрінью, Новатус Міроші, Едуард Козік, Ярослав Ракицький

Півзахисники: Деніл Кастілльо, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук

Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі

Благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні.

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