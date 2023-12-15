Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар залишився єдиним представником України в єврокубках - "гірники" посіли 3 сходинку в групі H Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу в раунді плей-оф Ліги Європи.

Потенційними суперниками Шахтаря будуть команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи.

Фрайбург Карабах Марсель Рома Спортинг Ренн Спарта Прага Тулуза

Жеребкування відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні. Матчі цієї стадії відбудуться 15 та 22 лютого. Команди, які подолають раунд плей-оф приєднаються до 8 учасників 1/8 фіналу. Детальніше - ТУТ.