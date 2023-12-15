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Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 08:32 378 0
Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи
#Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар залишився єдиним представником України в єврокубках - "гірники" посіли 3 сходинку в групі H Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу в раунді плей-оф Ліги Європи.

Потенційними суперниками Шахтаря будуть команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи.

  1. Фрайбург
  2. Карабах
  3. Марсель
  4. Рома
  5. Спортинг
  6. Ренн
  7. Спарта Прага
  8. Тулуза

Жеребкування відбудеться 18 грудня у швейцарському Ньйоні. Матчі цієї стадії відбудуться 15 та 22 лютого. Команди, які подолають раунд плей-оф приєднаються до 8 учасників 1/8 фіналу. Детальніше - ТУТ.

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