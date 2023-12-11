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Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:33 945 0
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

 Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап
6-й тур, група H
13 грудня, 2023 рік. 22:00

Порту (Португалія) - Шахтар Донецьк (Україна)
Ештадіу ду Драґау (Порту, Португалія)
Головний арбітр - Іштван Ковач (Румунія)
Трансляція - MEGOGO

Шахтар і Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 визначать від групи H володаря другої препустки в 1/8 фіналу.

Вирішальний матч відбудеться на полі португальської команди в середу, 13 грудня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція

Порту

Після 5 турів випереджає "гірників" за додатковими показниками, перемігши в першій грі (1:3). Таким чином, для виходу в 1/8 "драконам" достатньо зіграти внічию. Детальніше про розклади в групі - ТУТ.

Через травми не допоможуть команді захисники Венделл і Маркано та нападник Верон. Під питанням участь у грі захисника Маріу.

Напередодні гри в ЛЧ підопічні Консейсау провели матч 13 туру національного чемпіонату проти Каса Піа. Перемога - 3:1. В турнірній таблиці "дракони" ділять 1 місце зі Спортінгом - по 31 очку.

Шахтар

Чемпіон України, як і суперник, має 9 очок, однак посідає третє місце в турнірній таблиці, ще за підсумками 5 турів гарантувавши собі євровесну. Для виходу в 1/8 підопічним Пушича потрібна лише перемога, з будь-яким рахунком.

У таборі команди травмованих немає.

Перед грою з Порту команда перемогла Верес (2:0) у 17 турі чемпіонату України. "Гірники" посідають 4 сходинку в чемпіонаті УПЛ, відстаючи на 3 очки від Кривбаса та Дніпра-1 і маючи 2 гри в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Історія зустрічей

Шахтар жодного разу не перемагав Порту - 4 поразки та 3 нічиї. Різниця м'ячів - 14:8.

Пряма мова

Сержіо Консейсау (головний тренер Порту):...

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря):...

Орієнтовні склади

Порту: Кошта, Маріу, Кардозу, Пепе, Мендеш, Пепе, Варела, Еустакіо, Хайме, Еванілсон, Таремі.

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан.

Цифри й факти

  • Шахтар виграв 9 матчів (5 на полях суперників) у португальських клубів (8 поразок і 5 нічиїх);
  • Порту програв лише 2 матчі з 15 у протистояннях з українськими командами. Обидві домашні поразки "драконам" завдало київське Динамо;
  • Румунський арбітр Іштван Ковач до цього двічі працював на матчах Шахтаря: перемога (2:1) над Генком (кваліфікація ЛЧ-2021/22) та нічия (0:0) з Інтером (груповий етап ЛЧ того ж сезону); 39-річний рефері також двічі судив матчі Порту, обидві - з німецьким Баєром: перемога - 0:3 (груповий етап ЛЧ-2022/23) та поразка - 1:3 (1/16 ЛЄ 2019/20);
  • Голи в першому матчі забивали Галену (двічі), Таремі - за Порту, Келсі - за Шахтар;
  • Шахтар не пропускає в останніх чотирьох матчах поспіль.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Порту - 1,5;
  • Нічия - 4,75;
  • Перемога Шахтаря - 6,8.

Прогноз Чемпіона

Перемога Порту - 2:0.

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