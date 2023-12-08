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Шахтар - Порту: онлайн-трансляція

Сьогодні 20:00 178 0
Шахтар - Порту: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбудеться у середу, 13 грудня. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Факти про матч

  • Шахтарю для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів влаштує лише перемога;
  • "Гірники" забезпечили собі участь у плей-оф єврокубків, перемігши в 5 турі Антверпен - у разі нічиєї або поразки, український клуб зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи;
  • Перша гра між командами завершилася перемогою португальців - 1:3;
  • Загалом команди зустрічалися 5 разів - 3:2 на користь Порту.
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