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Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту

Вчора 21:44 Андрій Твердохліб 441 0
Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Перемога донецького Шахтаря над Антверпеном (1:0) в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів гарантувала українській команді участь у плей-оф єврокубків навесні 2024 року.

Як мінімум, "гірники" зіграють в 1/16 Ліги Європи - якщо посядуть 3 місце в групі H. Доля другого місця й 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній дуелі Шахтаря з Порту в межах 6 туру. "Гірників" влаштує лише перемога з будь-яким рахунком, позаяк за рівної кількості очок португальці матимуть над українцями перевагу в очних зустрічах.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Матч Порту - Шахтар відбудеться у середу, 13 грудня, на полі португальської команди.

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