Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту

Джерело - Чемпіон.
Перемога донецького Шахтаря над Антверпеном (1:0) в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів гарантувала українській команді участь у плей-оф єврокубків навесні 2024 року.
Як мінімум, "гірники" зіграють в 1/16 Ліги Європи - якщо посядуть 3 місце в групі H. Доля другого місця й 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній дуелі Шахтаря з Порту в межах 6 туру. "Гірників" влаштує лише перемога з будь-яким рахунком, позаяк за рівної кількості очок португальці матимуть над українцями перевагу в очних зустрічах.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
Матч Порту - Шахтар відбудеться у середу, 13 грудня, на полі португальської команди.
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