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Шахтар програв Порту у першому турі Ліги чемпіонів

Гірники з поразки стартували у ЛЧ
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Шахтар програв Порту у першому турі Ліги чемпіонів
#Порту, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 вересня, у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар поступився португальському Порту.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь португальського клубу. Початок матчу вийшов досить результативним. Галену до 16-ої хвилини зустрічі оформив дубль. Між його голами був забитий м’яч від Келсі. А на 29-ій хвилині Галену вже асистував Таремі, який забив третій голу ворота гірників.

Ліга чемпіонів
Груповий етап, група Н
1 тур, 19 вересня

Шахтар - Порту 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Галену, 1:1 - 13 Келсі, 1:2 - 15 Галену, 1:3 - 29 Таремі

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолеійшвілі 76), Лемкін (Азаров 65), Ракіцький, Міроші, Степаненко (Кащук 65), Назарина, Зубков, Судаков, Сікан (Егіналду 81), Келсі (Бондаренко 65)

Порту: Кошта, Жуан Маріу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46), Франко (Боргес 82), Варела, Еустакіо, Іван Хайме (Ніко 72), Таремі, Галену (Ф. Консейсау 90+1)

Попередження: Сікан 6, Степаненко 31 - Кармо 4, Жуан Маріу 54

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