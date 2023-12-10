Головне
Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 13:52 790
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Сьогодні 21:00 241
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Сьогодні 20:24 398
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:09 211
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
Сьогодні 17:24 844
Чорноморець здолав Колос у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 313
Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:26 515
Ворскла та Рух не визначили сильнішого в 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:20 248
Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до Олімпіади
Сьогодні 14:51 440
Україна поступилася Аргентині у 3 турі основного раунду чемпіонату світу
Сьогодні 14:41 361
Прямі трансляції

Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 19:57 406 0
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

 Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап
6-й тур, група H
13 грудня, 2023 рік. 22:00

Порту (Португалія) - Шахтар Донецьк (Україна)
Ештадіу ду Драґау (Порту, Португалія)
Головний арбітр - 
Трансляція - MEGOGO

Шахтар і Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 визначать від групи H володаря другої препустки в 1/8 фіналу.

Вирішальний матч відбудеться на полі португальської команди в середу, 13 грудня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція

Порту

Після 5 турів випереджає "гірників" за додатковими показниками, перемігши в першій грі (1:3). Таким чином, для виходу в 1/8 "драконам" достатньо зіграти внічию. Детальніше про розклади в групі - ТУТ.

Через травми не допоможуть команді захисники Венделл і Маркано та нападник Верон. Під питанням участь у грі захисника Маріу.

Напередодні гри в ЛЧ підопічні Консейсау провели матч 13 туру національного чемпіонату проти Каса Піа. Перемога - 3:1. В турнірній таблиці "дракони" ділять 1 місце зі Спортінгом - по 31 очку.

Шахтар

Чемпіон України, як і суперник, має 9 очок, однак посідає третє місце в турнірній таблиці, ще за підсумками 5 турів гарантувавши собі євровесну. Для виходу в 1/8 підопічним Пушича потрібна лише перемога, з будь-яким рахунком.

У таборі команди травмованих немає.

Перед грою з Порту команда перемогла Верес (2:0) у 17 турі чемпіонату України. "Гірники" посідають 4 сходинку в чемпіонаті УПЛ, відстаючи на 3 очки від Кривбаса та Дніпра-1 і маючи 2 гри в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Історія зустрічей

Шахтар жодного разу не перемагав Порту - 4 поразки та 3 нічиї. Різниця м'ячів - 14:8.

Пряма мова

Сержіо Консейсау (головний тренер Порту):...

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря):...

Орієнтовні склади

Порту: Кошта, Маріу, Кардозу, Пепе, Мендеш, Пепе, Варела, Еустакіо, Хайме, Еванілсон, Таремі.

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан.

Цифри й факти

  • Шахтар виграв 9 матчів (5 на полях суперників) у португальських клубів (8 поразок і 5 нічиїх);
  • Порту програв лише 2 матчі з 15 у протистояннях з українськими командами. Обидві домашні поразки "драконам" завдало київське Динамо;
  • Голи в першому матчі забивали Галену (двічі), Таремі - за Порту, Келсі - за Шахтар;
  • Шахтар не пропускає в останніх чотирьох матчах поспіль.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Порту - 1,5;
  • Нічия - 4,75;
  • Перемога Шахтаря - 6,8.

Прогноз Чемпіона

Перемога Порту - 2:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі 844
Аталанта дотиснула Мілан, Інтер розгромив Удінезе: результати 15 туру Серії А Аталанта дотиснула Мілан, Інтер розгромив Удінезе: результати 15 туру Серії А 908
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги 990
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ 1133
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8020
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 9726
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43956 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17412
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13823 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4338
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31855
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156016 7