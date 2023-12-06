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Інтер близький до продовження контракту з Лаутаро

Лаутаро Мартінес отримає новий контракт
Сьогодні 20:38 336 0
Інтер близький до продовження контракту з Лаутаро
Фото - Getty Images
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - tribuna.com.

Інтер перебуває на фінальній стадії переговорів щодо нового контракту із нападником Лаутаро Мартінесом.

По це повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Новий контракт буде підписано до 2028 року. Футболіст отримуватиме 7 млн євро на сезон - це буде найвища зарплата в команді. Інтер оголосить про підписання угоди до 6 січня.

Лаутаро став гравцем Інтера влітку 2018-го, коли його за 25 млн євро купили у Расинга. Цього сезону він забив 15 м’ячів та віддав 3 гольові в 19 матчах.

Раніше повідомлялося, що Інтер втратив двох захисників на 2-3 тижні.

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