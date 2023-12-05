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Інтер втратив двох захисників на 2-3 тижні

Сьогодні 18:40 159 0
Інтер втратив двох захисників на 2-3 тижні
Фото Getty Images
#Інтер

Джерело - sport.sky.it.

У 14-му турі Серії А з Наполі (3:0) нідерландські захисники Інтера Дензел Дюмфріс і Стефан Де Врей отримали травми і пропустять кілька тижнів.

Про це повідомив наставник Інтера Сімоне Індзагі.

Сьогодні вони пройшли медобстеження, яке виявило в них м'язові пошкодження. За прогнозами лікарів, обидва гравці пропустять приблизно 15 - 20 днів, і не допоможуть Інтеру у матчах з Удінезе, Реал Сосьєдада і Лаціо.

При цьому повністю відновився після травми інший захисник, Алессандро Бастоні, який готовий зіграти в найближчому матчі проти Удінезе.

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