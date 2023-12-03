Євро-2024: розклад, календар, склад груп

Джерело - Чемпіон.

З 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині відбудеться 17-й чемпіонат Європи з футболу.

24 команди сліпий жереб розподілив на 6 груп. 21 збірна відібралася у фінальну частину першості через кваліфікаційний турнір, ще три команди визначаться в плей-оф шляхами A, B, C.

Збірна України в плей-оф потрапила до шляху B й у півфіналі зіграє проти Боснії і Герцеговини. В іншому півфіналі Ізраїль зіграє з Ісландією. Детальніше про плей-оф - ТУТ. Переможець шляху B потрапив до квартету E, де його суперниками будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.

Груповий етап

Група A

1 тур

14 червня

21:00. Німеччина - Шотландія

15 червня

15:00. Угорщина - Швейцарія

2 тур

19 червня

15:00. Шотландія - Швейцарія

Шотландія - Швейцарія 18:00. Німеччина - Угорщина

3 тур

23 червня

21:00. Швейцарія - Німеччина

Швейцарія - Німеччина 21:00. Шотландія - Угорщина

М Команда І В Н П Г О 1 Німеччина 0 0 0 0 0-0 0 2 Шотландія 0 0 0 0 0-0 0 3 Угорщина 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0

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Група B

1 тур

15 червня

18:00. Іспанія - Хорватія

Іспанія - Хорватія 21:00. Італія - Албанія

2 тур

19 червня

15:00. Хорватія - Албанія

20 червня

21:00. Іспанія - Італія

3 тур

24 червня

21:00. Хорватія - Італія

Хорватія - Італія 21:00. Албанія - Іспанія

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 0 0 0 0 0-0 0 2 Хорватія 0 0 0 0 0-0 0 3 Італія 0 0 0 0 0-0 0 4 Албанія 0 0 0 0 0-0 0

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Група C

1 тур

16 червня

18:00 . Словенія - Данія

. Словенія - Данія 21:00. Сербія - Англія

2 тур

20 червня

15:00. Словенія - Сербія

Словенія - Сербія 18:00. Данія - Англія

3 тур

25 червня

21:00. Англія - Словенія

Англія - Словенія 21:00. Данія - Сербія

М Команда І В Н П Г О 1 Словенія 0 0 0 0 0-0 0 2 Данія 0 0 0 0 0-0 0 3 Сербія 0 0 0 0 0-0 0 4 Англія 0 0 0 0 0-0 0

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Група D

1 тур

16 червня

15:00. Плей-оф, шлях A - Нідерланди

17 червня

21:00. Австрія - Франція

2 тур

21 червня

18:00. Плей-оф, шлях A - Австрія

Плей-оф, шлях A - Австрія 21:00. Нідерланди - Франція

3 тур

25 червня

18:00. Франція - Плей-оф, шлях A

Франція - Плей-оф, шлях A 18:00. Австрія - Нідерланди

М Команда І В Н П Г О 1 Плей-оф, шлях A 0 0 0 0 0-0 0 2 Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0 3 Австрія 0 0 0 0 0-0 0 4 Франція 0 0 0 0 0-0 0

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Група E

1 тур

17 червня

15:00. Румунія - Плей-оф, шлях B

Румунія - Плей-оф, шлях B 18:00. Бельгія - Словаччина

2 тур

21 червня

15:00. Румунія - Плей-оф, шлях B

22 червня

21:00. Бельгія - Румунія

3 тур

26 червня

18:00. Словаччина - Румунія

Словаччина - Румунія 18:00. Плей-оф, шлях B - Бельгія

М Команда І В Н П Г О 1 Бельгія 0 0 0 0 0-0 0 2 Словаччина 0 0 0 0 0-0 0 3 Румунія 0 0 0 0 0-0 0 4 Плей-оф, шлях B 0 0 0 0 0-0 0

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Група F

1 тур

18 червня

18:00. Туреччина - Плей-оф, шлях C

Туреччина - Плей-оф, шлях C 21:00. Португалія - Чехія

2 тур

22 червня

15:00. Плей-оф, шлях C - Чехія

Плей-оф, шлях C - Чехія 18:00. Туреччина - Португалія

3 тур

26 червня

21:00. Чехія - Туреччина

21:00. Плей-оф, шлях C - Португалія

М Команда І В Н П Г О 1 Туреччина 0 0 0 0 0-0 0 2 Плей-оф, шлях C 0 0 0 0 0-0 0 3 Португалія 0 0 0 0 0-0 0 4 Чехія 0 0 0 0 0-0 0

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Плей-оф

1/8 фіналу

29 червня

18:00. 2A - 2B

21:00. 1A - 2C

30 червня

18:00. 1C - 3D/E/F

21:00. 1B - 3A/D/E/F

1 липня

18:00. 2D - 2E

21:00. 1F - 3A/B/C

2 липня

18:00. 1E - 3A/B/C/D

21:00. 1D - 2F

1/4 фіналу

5 липня

18:00.

21:00.

6 липня

18:00.

21:00.

Півфінал

9 липня

21:00

10 липня

21:00

Фінал

14 липня