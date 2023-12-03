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Євро-2024: розклад, календар, склад груп

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Євро-2024: розклад, календар, склад груп
#Збірна України з футболу, #Євро-2024, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

З 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині відбудеться 17-й чемпіонат Європи з футболу.

24 команди сліпий жереб розподілив на 6 груп. 21 збірна відібралася у фінальну частину першості через кваліфікаційний турнір, ще три команди визначаться в плей-оф шляхами A, B, C.

Збірна України в плей-оф потрапила до шляху B й у півфіналі зіграє проти Боснії і Герцеговини. В іншому півфіналі Ізраїль зіграє з Ісландією. Детальніше про плей-оф - ТУТ. Переможець шляху B потрапив до квартету E, де його суперниками будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.

Груповий етап

Група A

1 тур

14 червня

  • 21:00. Німеччина - Шотландія

15 червня

  • 15:00. Угорщина - Швейцарія

2 тур

19 червня

  • 15:00. Шотландія - Швейцарія
  • 18:00. Німеччина - Угорщина

3 тур

23 червня

  • 21:00. Швейцарія - Німеччина
  • 21:00. Шотландія - Угорщина
М Команда І В Н П Г О
1  Німеччина 0 0 0 0 0-0 0
2  Шотландія 0 0 0 0 0-0 0
3  Угорщина 0 0 0 0 0-0 0
4  Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0

***

Група B

1 тур

15 червня

  • 18:00. Іспанія - Хорватія
  • 21:00. Італія - Албанія

2 тур

19 червня

  • 15:00. Хорватія - Албанія

20 червня

  • 21:00. Іспанія - Італія

3 тур

24 червня

  • 21:00. Хорватія - Італія
  • 21:00. Албанія - Іспанія

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 0 0 0 0 0-0 0
2  Хорватія 0 0 0 0 0-0 0
3  Італія 0 0 0 0 0-0 0
4  Албанія 0 0 0 0 0-0 0

***

Група C

1 тур

16 червня

  • 18:00. Словенія - Данія
  • 21:00. Сербія - Англія

2 тур

20 червня

  • 15:00. Словенія - Сербія
  • 18:00. Данія - Англія

3 тур

25 червня

  • 21:00. Англія - Словенія
  • 21:00. Данія - Сербія 
М Команда І В Н П Г О
1  Словенія 0 0 0 0 0-0 0
2  Данія 0 0 0 0 0-0 0
3  Сербія 0 0 0 0 0-0 0
4  Англія 0 0 0 0 0-0 0

***

Група D

1 тур

16 червня

  • 15:00. Плей-оф, шлях A - Нідерланди

17 червня

  • 21:00. Австрія - Франція

2 тур

21 червня

  • 18:00. Плей-оф, шлях A - Австрія
  • 21:00. Нідерланди - Франція

3 тур

25 червня

  • 18:00. Франція - Плей-оф, шлях A
  • 18:00. Австрія - Нідерланди
М Команда І В Н П Г О
1  Плей-оф, шлях A 0 0 0 0 0-0 0
2  Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0
3  Австрія 0 0 0 0 0-0 0
4  Франція 0 0 0 0 0-0 0

***

Група E

1 тур

17 червня

  • 15:00. Румунія - Плей-оф, шлях B
  • 18:00. Бельгія - Словаччина

2 тур

21 червня

  • 15:00. Румунія - Плей-оф, шлях B

22 червня

  • 21:00. Бельгія - Румунія

3 тур

26 червня

  • 18:00. Словаччина - Румунія
  • 18:00. Плей-оф, шлях B - Бельгія
М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 0 0 0 0 0-0 0
2  Словаччина 0 0 0 0 0-0 0
3  Румунія 0 0 0 0 0-0 0
4  Плей-оф, шлях B 0 0 0 0 0-0 0

***

Група F

1 тур

18 червня

  • 18:00. Туреччина - Плей-оф, шлях C
  • 21:00. Португалія - Чехія

2 тур

22 червня

  • 15:00. Плей-оф, шлях C - Чехія
  • 18:00. Туреччина - Португалія

3 тур

26 червня

  • 21:00. Чехія - Туреччина
  • 21:00. Плей-оф, шлях C - Португалія
М Команда І В Н П Г О
1  Туреччина 0 0 0 0 0-0 0
2  Плей-оф, шлях C 0 0 0 0 0-0 0
3  Португалія 0 0 0 0 0-0 0
4  Чехія 0 0 0 0 0-0 0

***

Плей-оф

1/8 фіналу

29 червня

18:00. 2A - 2B

21:00. 1A - 2C

30 червня

  • 18:00. 1C - 3D/E/F
  • 21:00. 1B - 3A/D/E/F

1 липня

  • 18:00. 2D - 2E
  • 21:00. 1F - 3A/B/C

2 липня

  • 18:00. 1E - 3A/B/C/D
  • 21:00. 1D - 2F 

1/4 фіналу

5 липня

  • 18:00.
  • 21:00.

6 липня

  • 18:00.
  • 21:00.

Півфінал

9 липня

  • 21:00

10 липня

  • 21:00

Фінал

14 липня

  • 21:00
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