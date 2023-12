Баварія може підписати Меньяна, якщо Ноєр завершить кар'єру

Баварія розглядає потенційні варіанти щодо підписання нового воротаря.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб робить це на випадок, якщо основний голкіпер Мануель Ноєр вирішить завершити кар'єру у 2025-му році.

Одним з головних кандидатів на цю позицію є воротар Мілана Майк Меньян.

Manuel #Neuer decides on his future himself, the bosses are very happy about his contract extension.



But: Bayern is already approaching it strategically and considering potential successors for 2025. In case Neuer decides to end his career.



🆕 Mike #Maignan is definitely on… pic.twitter.com/dBwzDQbQey