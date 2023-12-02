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Баварія може підписати Меньяна, якщо Ноєр завершить кар'єру

Баварія шукає голкіпера на майбутнє
Сьогодні 16:08 182 0
Баварія може підписати Меньяна, якщо Ноєр завершить кар'єру
#Баварія, #Майк Меньян

Джерело - Чемпіон.

Баварія розглядає потенційні варіанти щодо підписання нового воротаря.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб робить це на випадок, якщо основний голкіпер Мануель Ноєр вирішить завершити кар'єру у 2025-му році.

Одним з головних кандидатів на цю позицію є воротар Мілана Майк Меньян.

Напередодні Баварія продовжила контракти з двома голкіперами.

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