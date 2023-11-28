Баварія продовжила контракти з двома голкіперами

Джерело - isport.ua.
Баварія продовжила контракти з Мануелем Ноєром і Свеном Ульрайхом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Два вікові голкіпери залишаться в мюнхенському клубі до 2025 року.
Нагадаємо, що Ноєр приєднався до Баварії у 2011 році, з 2017 року є капітаном команди. Німець провів 494 матчі і незабаром наздожене за цим показником Бастіана Швайнштайгера (500).
Ульрайх же перейшов до Баварії 2015 року зі Штутгарта, і за цей час провів 98 матчів у складі мюнхенців.
Раніше центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт відновив тренування після травми.