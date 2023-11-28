Головне
Шахтар здолав Антверпен у 5 турі Ліги чемпіонів та забезпечив євровесну
Сьогодні 21:38 440
Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:23 1132
Селтік поступився Лаціо: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:48 155
Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубкубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту
Сьогодні 21:44 196
Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було
Сьогодні 21:39 5688
Матвієнко ударом у падінні головою відкрив рахунок у матчі Шахтар – Антверпен
Сьогодні 20:43 1057
Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі
Сьогодні 17:25 422
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня
Сьогодні 16:39 255
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:59 10183
Інстаграм Мудрика. Допоміг стати йому відомим на увесь світ, проте може зіграти з ним злий жарт
Сьогодні 14:00 1916 1
Прямі трансляції

Баварія продовжила контракти з двома голкіперами

Сьогодні 20:40 245 0
Баварія продовжила контракти з двома голкіперами
#Баварія

Джерело - isport.ua.

Баварія продовжила контракти з Мануелем Ноєром і Свеном Ульрайхом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Два вікові голкіпери залишаться в мюнхенському клубі до 2025 року.

Нагадаємо, що Ноєр приєднався до Баварії у 2011 році, з 2017 року є капітаном команди. Німець провів 494 матчі і незабаром наздожене за цим показником Бастіана Швайнштайгера (500).

Ульрайх же перейшов до Баварії 2015 року зі Штутгарта, і за цей час провів 98 матчів у складі мюнхенців.

Раніше центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт відновив тренування після травми.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність 8730
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика 3376
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів 9141
Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було 5688
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 10183
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3580
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96047
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8818 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56121
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43696 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61471
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123049