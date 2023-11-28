Баварія продовжила контракти з двома голкіперами

Баварія продовжила контракти з Мануелем Ноєром і Свеном Ульрайхом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Два вікові голкіпери залишаться в мюнхенському клубі до 2025 року.

Нагадаємо, що Ноєр приєднався до Баварії у 2011 році, з 2017 року є капітаном команди. Німець провів 494 матчі і незабаром наздожене за цим показником Бастіана Швайнштайгера (500).

Ульрайх же перейшов до Баварії 2015 року зі Штутгарта, і за цей час провів 98 матчів у складі мюнхенців.

Раніше центральний захисник Баварії Маттейс Де Лігт відновив тренування після травми.