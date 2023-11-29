Вірт зацікавив два клуби

Юрій Вірт може повернутися до роботи

До колишнього головного тренера Вереса Юрія Вірта проявляють інтерес два іноземні клуби.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, зараз зі спеціалістом йдуть перемовини, і конкретика з'явиться вже в грудні. Сам фахівець не приховує, що "творча відпустка" йому вже набридла, він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні.

Нагадаємо, Вірт тренував донецький Металург, Сталь (Кам'янське), Рух (Винники) та Верес.

Раніше Вірт зізнався, що образився на Верес.