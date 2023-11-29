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Вірт зацікавив два клуби

Юрій Вірт може повернутися до роботи
Сьогодні 13:44 284 1
Вірт зацікавив два клуби
#Юрій Вірт

Джерело - sport.ua.

До колишнього головного тренера Вереса Юрія Вірта проявляють інтерес два іноземні клуби.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, зараз зі спеціалістом йдуть перемовини, і конкретика з'явиться вже в грудні. Сам фахівець не приховує, що "творча відпустка" йому вже набридла, він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні.

Нагадаємо, Вірт тренував донецький Металург, Сталь (Кам'янське), Рух (Винники) та Верес.

Раніше Вірт зізнався, що образився на Верес.

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