Вірт зацікавив два клуби

Джерело - sport.ua.
До колишнього головного тренера Вереса Юрія Вірта проявляють інтерес два іноземні клуби.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, зараз зі спеціалістом йдуть перемовини, і конкретика з'явиться вже в грудні. Сам фахівець не приховує, що "творча відпустка" йому вже набридла, він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні.
Нагадаємо, Вірт тренував донецький Металург, Сталь (Кам'янське), Рух (Винники) та Верес.
Раніше Вірт зізнався, що образився на Верес.