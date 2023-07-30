Головне
Динамо переграло Минай у 1 турі УПЛ
Вчора 18:55 671
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Сьогодні 00:50 59
Олександрія перемогла Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 21:26 282
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
Вчора 19:13 439
Чоловіча збірна України стала бронзовим призером Кубка претендентів-2023
Вчора 18:09 402
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Вчора 18:04 1184
Чорноморець завдав поразки ЛНЗ у 1 турі УПЛ
Вчора 16:52 482
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 14:52 591
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС
Вчора 14:49 1701
Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу
Вчора 13:43 967
Прямі трансляції

Вірт зізнався, що образився на Верес

Тренеру все одно на колишній клуб
Вчора 22:40 270 0
Вірт зізнався, що образився на Верес
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Юрій Вірт

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній тренер Верес Юрій Вірт не цікаво як буде грати клуб без нього з новим тренером.

Про це заявив сам фахівець.

"Як буде виглядати Верес в новому сезоні? Це не до мене. Там вже є головний тренер. Не буду нічого коментувати. Жодної контрольної гри Вереса я не дивився. Бачив тільки склад, та й все.

Верес для мене вже в минулому? Це перевернута сторінка. Не скажу, що я забув, воно ніколи не забудеться. Я перевернув, і все це відпустив. Усе. Бажаю Вересу тільки успіхів, нехай рухаються, але вже рухаються без мене. Хоча в житті все може бути.

Чому пішов з Вереса? Зараз на цю тему не хочу говорити. Не готовий. На ці питання поки не відповідаю. Скільки матчів за тур УПЛ буду дивитися? По можливості думаю все дивитися. Часу зараз точно вистачає. Але, можу одне сказати, я не буду дивитися команду Верес. Це чисто принципово, і все", - сказав Вірт.

Вірта у Вересі замінив Сергій Лавриненко. У першому турі УПЛ Верес програв Поліссю (0:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Минай: де дивитися матч УПЛ Динамо - Минай: де дивитися матч УПЛ 1755
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7105
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17521
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 10516
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9831
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором 24290
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80159 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38792 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77868
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55874
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10647 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16852 3