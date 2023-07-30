Вірт зізнався, що образився на Верес

Тренеру все одно на колишній клуб

Колишній тренер Верес Юрій Вірт не цікаво як буде грати клуб без нього з новим тренером.

Про це заявив сам фахівець.

"Як буде виглядати Верес в новому сезоні? Це не до мене. Там вже є головний тренер. Не буду нічого коментувати. Жодної контрольної гри Вереса я не дивився. Бачив тільки склад, та й все. Верес для мене вже в минулому? Це перевернута сторінка. Не скажу, що я забув, воно ніколи не забудеться. Я перевернув, і все це відпустив. Усе. Бажаю Вересу тільки успіхів, нехай рухаються, але вже рухаються без мене. Хоча в житті все може бути. Чому пішов з Вереса? Зараз на цю тему не хочу говорити. Не готовий. На ці питання поки не відповідаю. Скільки матчів за тур УПЛ буду дивитися? По можливості думаю все дивитися. Часу зараз точно вистачає. Але, можу одне сказати, я не буду дивитися команду Верес. Це чисто принципово, і все", - сказав Вірт.

Вірта у Вересі замінив Сергій Лавриненко. У першому турі УПЛ Верес програв Поліссю (0:2).