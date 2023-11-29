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Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24

Сьогодні 00:22 77 0
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
#Андрій Лунін, #Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Анатолій Трубін, #Арсенал Лондон, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У середу, 29 листопада, відбудуться завершальні 8 матчів 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Лондонський Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє з Лансом, Реал, за який грає Андрій Лунін прийматиме Наполі, а Бенфіка Анатолія Трубіна на власному стадіоні поміряється силами з Інтером.

Розклад 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед, група A
  • 19:45. Севілья - ПСВ, B
  • 22:00. Арсенал - Ланс, B
  • 22:00. Баварія - Копенгаген, A
  • 22:00. Бенфіка - Інтер, D
  • 22:00. Брага - Уніон Берлін, C
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі, C
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург, D

Напередодні відбулися матчі в групах E, F, G та H. Зокрема донецький Шахтар забезпечив собі євровесну завдяки перемозі над Антверпеном.

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