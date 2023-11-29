Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У середу, 29 листопада, відбудуться завершальні 8 матчів 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Лондонський Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє з Лансом, Реал, за який грає Андрій Лунін прийматиме Наполі, а Бенфіка Анатолія Трубіна на власному стадіоні поміряється силами з Інтером.

Розклад 29 листопада

19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед, група A

Галатасарай - Манчестер Юнайтед, група A 19:45. Севілья - ПСВ, B

Севілья - ПСВ, B 22:00. Арсенал - Ланс, B

Арсенал - Ланс, B 22:00. Баварія - Копенгаген, A

Баварія - Копенгаген, A 22:00. Бенфіка - Інтер, D

Бенфіка - Інтер, D 22:00. Брага - Уніон Берлін, C

Брага - Уніон Берлін, C 22:00. Реал Мадрид - Наполі, C

Реал Мадрид - Наполі, C 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург, D

Напередодні відбулися матчі в групах E, F, G та H. Зокрема донецький Шахтар забезпечив собі євровесну завдяки перемозі над Антверпеном.