Головне
Шахтар здолав Антверпен у 5 турі Ліги чемпіонів та забезпечив євровесну
Сьогодні 21:38 444
Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:23 1133
Селтік поступився Лаціо: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:48 155
Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубкубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту
Сьогодні 21:44 197
Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було
Сьогодні 21:39 5689
Матвієнко ударом у падінні головою відкрив рахунок у матчі Шахтар – Антверпен
Сьогодні 20:43 1057
Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі
Сьогодні 17:25 422
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня
Сьогодні 16:39 255
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:59 10183
Інстаграм Мудрика. Допоміг стати йому відомим на увесь світ, проте може зіграти з ним злий жарт
Сьогодні 14:00 1918 1
Прямі трансляції

Шахтар - Антверпен 1:0: огляд матчу

Донецький клуб гарантував вихід до плейофу єврокубка
Сьогодні 22:24 129 0
Шахтар - Антверпен 1:0: огляд матчу
#Антверпен, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар переміг Антверпен.

Ліга чемпіонів
Груповий етап, група Н
5 тур, 28 листопада

Шахтар - Антверпен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Матвієнко

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Судаков, Криськів (Келсі 89), Невертон (Бондаренко 70), Сікан (Ракіцький 90+6)

Антверпен: Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, С. Кулібалі, Батай, Вермерен, Юсуф (Іленіхена 73), Керк (Еджуке 46), Баліквіша, Муха, Янссен

Попередження: Срна 56 (за межами поля), Гочолейшвілі 83 - С. Кулібалі 30, Керк 45+1, Муха 90+4.

Перед звітним матчем 30-річний Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера донецького Шахтаря.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було 5689
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3580
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 10183
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика 3376
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів 9142
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність 8735
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31595
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43696 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25803 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21150 7
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19870
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110081 4