Шахтар зіграє з Антверпеном, Барселона - з Порту в 5 турі Ліги чемпіонів

Шахтар може гарантувати собі євровесну

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 28 листопада, відбудеться 8 матчів 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Донецький Шахтар в Гамбурзі прийматиме Антверпен, суперники "гірників" по квартету H - Барселона та Порту зіграють в Іспанії.

Розклад 28 листопада

19:45. Лаціо - Селтік, група, E

Лаціо - Селтік, група, E 19:45. Шахтар - Антверпен, H

Шахтар - Антверпен, H 22:00. Барселона - Порту, H

Барселона - Порту, H 22:00. Манчестер Сіті - РБ Лейпциг, G

Манчестер Сіті - РБ Лейпциг, G 22:00. Мілан - Боруссія Д, F

Мілан - Боруссія Д, F 22:00. ПСЖ - Ньюкасл, F

ПСЖ - Ньюкасл, F 22:00. Феєнорд - Атлетіко, E

Феєнорд - Атлетіко, E 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда, G

Шахтар гарантує собі євровесну, якщо не програє бельгійській команді. До слова, перша гра між командами завершився історичним камбеком Шахтаря (2:3). Турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

У середу, 29 листопада, відбудуться інші 8 матчів 5 туру.