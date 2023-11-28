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Шахтар зіграє з Антверпеном, Барселона - з Порту в 5 турі Ліги чемпіонів

Шахтар може гарантувати собі євровесну
Сьогодні 00:15 121 0
Шахтар зіграє з Антверпеном, Барселона - з Порту в 5 турі Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Барселона, #Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 28 листопада, відбудеться 8 матчів 5 туру  групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Донецький Шахтар в Гамбурзі прийматиме Антверпен, суперники "гірників" по квартету H - Барселона та Порту зіграють в Іспанії.

Розклад 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік, група, E
  • 19:45. Шахтар - Антверпен, H
  • 22:00. Барселона - Порту, H
  • 22:00. Манчестер Сіті - РБ Лейпциг, G
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д, F
  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл, F
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко, E
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда, G

Шахтар гарантує собі євровесну, якщо не програє бельгійській команді. До слова, перша гра між командами завершився історичним камбеком Шахтаря (2:3). Турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

У середу, 29 листопада, відбудуться інші 8 матчів 5 туру.

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