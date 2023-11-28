Шахтар зіграє з Антверпеном, Барселона - з Порту в 5 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 28 листопада, відбудеться 8 матчів 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.
Донецький Шахтар в Гамбурзі прийматиме Антверпен, суперники "гірників" по квартету H - Барселона та Порту зіграють в Іспанії.
Розклад 28 листопада
- 19:45. Лаціо - Селтік, група, E
- 19:45. Шахтар - Антверпен, H
- 22:00. Барселона - Порту, H
- 22:00. Манчестер Сіті - РБ Лейпциг, G
- 22:00. Мілан - Боруссія Д, F
- 22:00. ПСЖ - Ньюкасл, F
- 22:00. Феєнорд - Атлетіко, E
- 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда, G
Шахтар гарантує собі євровесну, якщо не програє бельгійській команді. До слова, перша гра між командами завершився історичним камбеком Шахтаря (2:3). Турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.
У середу, 29 листопада, відбудуться інші 8 матчів 5 туру.