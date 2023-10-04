Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів

Перша перемога "гірників" у поточному розіграші Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі другого туру Ліги чемпіонів в гостях обіграв Антверпен.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "гірників".

Дублем у Шахтаря відзначився Данило Сікан, ще один гол зі штрафного забив Ярослав Ракицький.

Відзначимо, що на останній хвилині гри захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд не реалізував пенальті.

Ліга чемпіонів 2023/24

Група Н, 2 тур

04 жовтня

Антверпен - Шахтар 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Муя, 2:0 - 33 Баліквіша, 2:1 - 48 Сікан, 2:2 - 71 Ракицький, 2:3 - 76 Сікан

Попередження: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракіцький (66), Сікан (82)

Антверпен: Бюте, Вейндал (Іленіхена, 83), Кулібалі, Алдервейрелд, Батає, Кейта (Юсуф, 83), Вермеєрен, Еккеленкамп (Валенсія, 74), Баліквіша, Янссен, Муя (ван ден Бош, 87)

Шахтар: Різник, Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськів, Сікан (Швед, 87)

Нагадаємо, у 1 турі Шахтар поступився Порту.

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