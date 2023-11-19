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Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 16:33 1226 2
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
20 листопада, 2023 рік. 21:45

Збірна України - збірна Італії 
БайАрена (Леверкузен, Німеччина)
Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія)
Трансляція - MEGOGO, Суспільне

У 10-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє проти національної команди Італії. Матч відбудеться на стадіоні БайАрена в Леверкузені. Початок - о 21:45, 20 листопада.

Україна

"Синьо-жовті" зберігають шанси на путівку на Євро-2024, продовжуючи боротьбу за 2 сходинку якраз зі збірною Італії. В попередньому матчі українці перемогли Мальту (3:1). Напередодні підопічні Сергія Реброва провели спаринг із польською Лехією за "закритими дверима" (2:0).

А очний матч зі "скуадрою адзуррою" вирішить, хто вийде на чемпіонат Європи напряму - Україна чи Італія. Номінальних гостей влаштує і нічия завдяки перемозі в першому матчі цих команд - 2:1.

Нашій команді через травму не зможе допомогти один із лідерів - Андрій Ярмоленко, який забивав у вересні на Сан-Сіро. Зате до табору збірної повернувся Віктор Циганков, що пропускав жовтневі матчі.

Італія

"Лазурні" в п'ятницю розгромили Північну Македонію з рахунком 5:2, полегшивши собі завдання на матч з Україною - потрібно буде просто не програти, щоб посісти заповітне 2-ге місце.

Головний тренер Лучано Спаллетті зіштовхнувся зі справжньою епідемією травм уже після оголошення заявки на листопадові матчі. З різних причин вибули воротарі Гульєльмо Вікаріо та Алекс Мерет, захисники Алессандро Бастоні, Давіде Калабрія, Рафаель Толой та Андреа Камб'язо (до України має відновитись), півзахисники Мануель Локателлі та Браян Крістанте (вже відновився), та нападник Мойзе Кін (до України може відновитись). Крім того, давно травмований плеймейкер і важливий футболіст збірної Лоренцо Пеллеґріні, а ще дискваліфікований (за незаконні ставки) інший гравець основи - Сандро Тоналі.

Також до стану "скудари адзурри" повернувся чемпіон Європи та одноклубник Олександра Зінченка - Жоржіньйо, який у грі з македонцями вийшов у стартовому складі, але не забив пенальті, хоч і провів поєдинок упевнено та загалом корисно.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Історія протистояння України та Італії налічує 9 матчів: 5 - у кваліфікації ЧЄ, одного разу у фінальній частині ЧС і ще тричі - в товариських матчах. "Синьо-жовті" досі не змогли жодного разу перемогти й лише 2 гри звели внічию, обидві були контрольними, тобто неофіційними.

Пряма мова

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): з'явиться ближче до матчу...

Лучано Спаллетті (головний тренер збірної Італії): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Україна: Бущан - Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Степаненко, Зінченко - Циганков, Судаков, Мудрик - Довбик;

Італія: Доннарумма - Дарміан, Ґатті, Ачербі, Дімарко - Фраттезі, Крістанте, Барелла - Берарді, Скамакка, К'єза.

Цифри й факти

  • Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубку світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
  • Гол за "синьо-жовтих" у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі;
  • Матч у Леверкузені, як і 2 місяці тому в Мілані, обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з іспанцем, але вже іншим - Хесусом Хілем Мансано.

Прогноз букмекерів

  • Перемога України - 3,70;
  • Нічия - 3,70;
  • Перемога Італії - 2,05.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 2:2.

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