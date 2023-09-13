Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024

У першому таймі Фраттезі оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 вересня, у матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу збірна України на виїзді зазнала поразки від Італії.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 6

12 вересня

Італія - Україна 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Фраттезі, 2:0 - 29 Фраттезі, 2:1 - 41 Ярмоленко

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі 58), Локателлі, Барелла (Крістанте 84), Фраттезі, Дзаньоло (Орсоліні 72), Распадорі (Ретегі 72), Дзакканьї (Ньонто 58)

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зінченко (Буяльський 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбик (Яремчук 58), Циганков (Ванат 75)

Попередження: Миколенко 38, Конопля 62, Степаненка 76, Забарний 78

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!